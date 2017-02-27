الطقس.. سحب رعدية ممطرة على 5 مناطق
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين، تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان، عسير، والباحة
تمتد إلى منطقة مكة المكرمة “الطائف والمرتفعات الشرقية” ومنطقة المدينة المنورة خاصة المرتفعات الجنوبية منها.
كما توقعت سماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية
فيما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على الأجزاء الشرقية
من مرتفعات عسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
الوسوم:الطقس
التصنيف: محليات
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