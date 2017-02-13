الطويرقي يطالب بإبعاد جاريدو والإدارة تجدد الثقة به

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الدمام- البلاد

طالب الدكتور هلال الطويرقي عضو شرف نادي الاتفاق، رئيس أعضاء الشرف، ورئيس الاتفاق وأعضاء المجلس، وضع حد لمسلسل المستويات والنتائج الهزيلة التي يقدمها الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الأسباني، الذي يقود الفريق للهاوية والعبث الذي يحدث في الفريق، وإيقاف المهازل،

وشدد الطويرقي على اتخاذ قرار جريء من الإدارة بإبعاد جاريدو، وإسناد المهمة للمدرب الوطني عمر باخشوين، أو المدرب ألكو، وذلك قبل أن يذهب الفريق إلى مركز لايليق به، وخاصة أن الفريق، ومن خلال ثماني مواجهات، لم يتذوق طعم الفوز، وكل العمل الذي يقوم به جاريدو عبث بالاتفاق، والمهم أن نحافظ على سمعة وتاريخ الكيان.

وكانت الادارة الاتفاقية قد جددت الثقة في مدرب الفريق الاول الأسباني خوان كارلوس جاريدو أمس. حيث ذكر الموقع الرسمي للنادي، أن خالد الدبل رئيس النادي اجتمع بجاريدو واللاعبين والجهاز الفني، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن في الفترة المقبلة.

وطالب الدبل اللاعبين بالرفع من مستواهم وروحهم، مؤكداً أن نتيجة التعادل 2-2 مع الفتح لم تعبر عن سير اللقاء. وحول المدرب جاريدو أكد الدبل أن الإدارة على ثقة مما يقوم به، ولكن هناك سوء طالع واجه الفريق في الفترة الأخيرة.

وعلى الصعيد الميداني شهد مران الفريق عودة البوليفي ياسماني دوك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في لقاء الباطن، بينما خضع المهاجم هزاع الهزاع للعلاج بعد تعرضه لكدمة في لقاء الفتح. وفي الإطار ذاته واصل لاعب الوسط حسن الحبيب العلاج من آلام في أسفل الظهر.