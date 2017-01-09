(الطيران المدني) تتولى تعرفة المطارات بدلًا من (الوزراء)

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جدة ــ البلاد

كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، تعديل المادة الخامسة من تعرفة الطيران المدني.

وقال: إنه بموجب التعديل تنتقل صلاحية تحديد قيمة التحصيل إلى مجلس إدارة الهيئة، بدلًا من مجلس الوزراء.

وأشار “الخريف” إلى أن التعديل يعطي مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.