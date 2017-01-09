العدد 21809 09 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(الطيران المدني) تتولى تعرفة المطارات بدلًا من (الوزراء)

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(الطيران المدني) تتولى تعرفة المطارات بدلًا من (الوزراء)
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جدة ــ البلاد

كشف المتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف، تعديل المادة الخامسة من تعرفة الطيران المدني.

وقال: إنه بموجب التعديل تنتقل صلاحية تحديد قيمة التحصيل إلى مجلس إدارة الهيئة، بدلًا من مجلس الوزراء.
وأشار “الخريف” إلى أن التعديل يعطي مجلس إدارة الهيئة الحق في تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.

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التصنيف: اقتصاد

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