الطيران المدني تختتم مشاركتها في معرض المطارات 2018

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني, مشاركتها في فعاليات معرض المطارات في دورته الثامنة عشرة، الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7-9 مايو الجاري في مركز دبي للمعارض والمؤتمرات.

وهدفت الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في هذا الحدث للتعريف باستثماراتها

ومشاريعها المختلفة في بناء وتطوير وتحديث المطارات ومدن المطارات بالمملكة

كما سعت الهيئة للالتقاء بالجهات ذات الصلة بالطيران المدني، ومناقشة المستجدات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة

في المنطقة، والتعريف بالتطورات التي وصل لها قطاع الطيران المدني في المملكة وإسهاماته في رؤية المملكة 2030م.

ويعد معرض المطارات في دبي أحد المنصات التي تستطيع الشركات من خلاله عرض المنتجات

والخدمات المتعلقة بالمطارات والطيران، حيث يوفر بيئة مميزة يمكن من خلالها التعرف على أحدث الابتكارات المستخدمة

في بناء وتجهيز المطارات، كما تقوم أكثر من 350 شركة عالمية رائدة، بعرض مجموعة من المنتجات، والحلول

وخدمات صناعة المطارات في معرض المطارات 2018م.

يشار إلى أن شركة مطارات الرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، والأكاديمية السعودية للطيران المدني، شاركت في جناح الهيئة العامة للطيران المدني في معرض المطارات، الذي يشكل منصة هامة للاطلاع على أفضل وأحدث التطورات والابتكارات والتقنيات الناشئة، والتكنولوجيات والخدمات المتعلقة بالمطارات.