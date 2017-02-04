(الطيران المدني) تختتم ورشة عمل نظام البلاغات الإلكتروني

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الرياض – البلاد

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل “نظام البلاغات الإلكتروني برنامج Q5” التي نظمت مؤخرا بمسرح مبنى تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وشارك بها أكثر من 140 ممثلاً لـ 60 جهة تعمل في مجال الطيران المدني في المملكة.

وقال مساعد رئيس الهيئة للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر أن مشاركة 60 جهة تعمل في مجال الطيران المدني بالمملكة في ورشة العمل يؤكد على نجاح الورشة،

وأن الهيئة حرصت على مشاركة كل الجهات ذات الصلة في ورشة العمل لضمان التنسيق التام معها في المستقبل مشيرا ان الهيئة عززت جوانب السلامة بالاستفادة من أحدث التقنيات العالمية باعتبارها عنصراً بالغ الأهمية في صناعة الطيران المدني”.

وأضاف :” البرنامج يتيح تكوين قاعدة بيانات لجميع وقائع وحوادث الطيران وتحليلها آلياً والمساعدة على التعرف على الأخطار المحتملة والسرعة في تسجيل ورصد وتحليل جميع بلاغات الطيران..”