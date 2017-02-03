(الطيران المدني) تشارك لأول مرّة وتوثق مسيرة التطور

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الرياض – واس

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني لأول مرة في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” الذي انطلق أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- .

وقال مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للاتصال المؤسسي والتسويق باسم بن عبد الله السلوم : إن مهرجان الجنادرية له دور مميز في المحافظة على التراث الوطني والفلكلور الشعبي والموروث الحضاري، وتوسيع دائرة الاهتمام بالفكر والثقافة والمحافظة على معالم البيئة المحلية وما تنطوي عليه من دروس وتجارب.. بما يوفره من محاضرات وندوات ثقافية ونماذج ومجمعات تمثل كل منطقة من مناطق المملكة”، مشيراً إلى أن حرص العديد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة في الجنادرية يعكس أهمية المهرجان والدور الريادي للمملكة في المجالات المتعددة للثقافة والحضارة” .

وأوضح أن الهيئة العامة للطيران المدني حرصت على المشاركة في هذه المناسبة الوطنية الكبرى بجناح لتعريف الزوار والمشاركين بتاريخ الطيران المدني في المملكة بشكل عام وللمطارات بشكل خاص.. كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟ من خلال الكثير من الصور القديمة والحديثة، مفيداً أن الجناح سيسهم في التعريف بالمشاريع العملاقة التي أنجزتها الهيئة والأخرى الجاري تنفيذها في الوقت الراهن، علاوة على المشاريع المستقبلية التي تستهدف تطوير شبكة مطارات المملكة، ورفع مستوى خدماتها التي تقدم للمسافرين وزوار المملكة والشركات ذات العلاقة، على نحو يواكب التطورات العالمية.

يذكر أن جناح الهيئة في الجنادرية سيقوم بعرض نماذج للعديد من الطائرات القديمة والحديثة لتعريف المشاركين في المهرجان وزواره بأنواع الطائرات وإحجامها قديما وحديثا، كما ستشارك الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة بجناح يوفر دورات تدريبية في السلامة والطيران للأطفال وزوار المهرجان.