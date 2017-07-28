“الطيران المدني” تطلق مؤتمر “المواد الخطرة”

الرياض – البلاد

برعاية معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم التميمي ، نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ، فعاليات مؤتمر المواد الخطرة بعنوان ” جودة الأداء .. محافظة على الأرواح” ، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض .

ويهدف المؤتمر الذي أقامته الهيئة برعاية علمية من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبمشاركة متحدثين ومحاضرين من جهات حكومية عدة إلى التوعية والتثقيف في نقل تلك المواد الخطرة وتبادل الخبرات في المجال والتعريف بدور الشركاء في نقل المواد الخطرة .

وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالعزيز حامد نقادي أن التعامل الأمثل مع المواد الخطرة يعد أمراً حيوياً وأساسياً للسلامة والأمن في مختلف الصناعات والقطاعات، يأتي في مقدمتها صناعة النقل الجوي، حيث أن نسبة كبيرة من المواد الخطرة يتم نقلها جواً، لذلك أولت المنظمات والهيئات العالمية المتخصصة في الطيران المدني أهمية بالغة لهذا الأمر، خاصة منظمة الطيران المدني الدولي، حيث خصصت المنظمة الملحق الثامن عشر من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لضوابط نقل المواد الخطرة جواً، كما تبع ذلك إصدار وثائق الحاقية حددت المعايير وأفضل الممارسات التي ينبغي الالتزام بها عند نقل تلك المواد جوا .

وأضاف نقادي أن هذا المؤتمر الذي يشاركُ فيه نخبةٌ من المسئولين والكوادر، المتخصصة يجسد الأهمية البالغة لضوابط التعامل مع المواد الخطرة، كما يعكس حرصنا جميعا على تحقيق التعاون المنشود في هذا المجال، من خلال تقديم تجارب وخبرات ذات قيمة عالية، مما يسهم في رفع مستوى كفاءة العاملين والشركات ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بالآليات والتخزين والتغليف والشحن والنقل ،

لافتاً النظر إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني تضع في الاعتبار التعامل مع المواد الخطرة وفق أحدث الأساليب والتقنيات في المطارات، خاصة وأن قطاع الطيران المدني يخدم الكثير من القطاعات في نقل واستيراد احتياجاتها من البضائع والصناعات التي تنطوي على موادٍ خطرة، سواء كانت خطورتها مباشرة أو غير مباشرة، وانطلاقا من تلك الحقائق عملت الهيئة بصفتها الجهة المسئولة عن التشريع والرقابة في مجال النقل الجوي، على وضع أنظمة خاصة بنقل المواد الخطرة جواً،

على نحو يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، إذ قامت بإصدار لوائح تنظيمية تتعلق بجميع جوانب السلامة والأمن ذات العلاقة بنقل المواد الخطرة جواً، وتلزم تلك اللوائح كل ناقل جوي يرغب في تقديم خدمة نقل المواد الخطرة الحصول على ترخيص من الهيئة لممارسة هذا النشاط، مما يضمن الالتزام بالضوابط المحلية والدولية “.