الظاهرة البرازيلية رونالدو : كابيلو أجبرني على ترك مدريد.. ولم يملأ عيني لاعب غير زيدان

شارك عبر واتساب

جدة ــــ البلاد ــــ وكالات

أرجع الأسطورة البرازيلية رونالدو، سبب مغادرته لفريق ريال مدريد الإسباني في عام 2007 ، متجهًا للميلان الإيطالي، في تصريحات له أمس، إلي مشاكل واجهها مع فابيو كابيلو، وأضاف : وزني كان قد يصبح 100، وخرجت من الفريق، في النهاية أنا متسامح، وأتفهم كل وجهات النظر، ولكن لم أستطع الوصول إلى تفاهمات معه، وتابع: في كرة القدم قد يكون وزنك 100، أو 200 كيلو جرام، ولكنك تحدث الفارق، لم يقيم الأداء بشكل كلي، كانت علاقتنا تزداد سوءًا؛ حتى أصبح هناك حاجز، وكان على النادي أن يختار في حين كان المدرب هو الأقوى”. مشيرا إلى أنه حصل على علاجات مكثفة، لتخفيض وزنه في عام 1999 ، مؤكدًا أنه كان يذهب إلى الحمام كل 10 دقائق؛ بسبب العلاج الذي كان يحصل عليه. وعند المقارنة بين ميسي وكريستيانو رونالدو قال :ليونيل ميسي يشعر بالحب والكرة بين قدميه، ولكن أرقام كريستيانو لا يمكن تجاهلها، المقارنة ستكون قاسية جدًا، وكلاهما لاعب يستحق الاحترام”.وعن أفضل فريق لعب له رونالدو قال :”أعتقد أن فريق البرازيل في عام 2002 كان الأفضل بالنسبة لي، كنت أشعر أنني سأسجل الأهداف في أي وقت، ومع وجود سكولاري على رأس الفريق كانت الأمور مثيرة للدهشة.وأخيرًا، عن أفضل شريك له في عالم كرة القدم، قال رونالدو: إنه زيدان، كنت سعيدا مع كل اللاعبين الذين لعبت معهم في ريال مدريد، لكن زيدان كان شيئًا خاصًا، كنت أحبه ،وأفضل من لعبت إلى جانبه. إنه الرجل الذي ملأ عيني.