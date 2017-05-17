الظفيري: شكرًا لجمهورنا والقادم أفضل

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حفر الباطن- البلاد

وجه مبارك الظفيري نائب رئيس نادي الباطن التهنئة لجماهير الفريق، على البقاء في دوري جميل للمحترفين في نسخته المقبلة. وقال الظفيري في تغريدة عبر حسابه على شبكة “تويتر”، موجهة لجماهير الفريق : ألف ألف مبروك… محبي السماوي، وأهل حفر الباطن. موسم ثان في دوري جميل.. نعدكم بالأفضل الموسم القادم، ونعتذر عن التقصير. الجدير بالذكر أن الباطن ضمن تواجده في النسخة المقبلة من منافسات دوري جميل للمحترفين، بالفوز 3-2 على نجران في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لملحق البطولة.