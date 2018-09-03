الظفيري : واثقون من كسب احتجاجنا ضد الفيصلي

حفر الباطن ـ البلاد

قال مبارك الظفيري، نائب رئيس مجلس إدارة الباطن، إن ناديه لديه فريق قانوني ذو كفاءة عالية للغاية، قادر على كسب احتجاجه ضد الفيصلي بخصوص اللاعب حمدان الشمراني.

وقدم الباطن احتجاجا ضد مشاركة الشمراني في مباراة الفريقين، بداعي تعرضه للإيقاف مباراتين من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، عندما كان لاعبا بين صفوف الأهلي، الموسم الماضي. وأوضح الظفيري أن الشمراني مصنف فريق أول وليس أولمبي، مثلما اتدعى بعض مسؤولو الفيصلي،

مشيرا إلى أن النظام يجب أن يقضي عقوبة الإيقاف في نفس الفئة المصنف لها اللاعب. وأتم حديثه في هذا الصدد بقوله “نادي الباطن لديه فريق قانوني ذو كفاءة عالية، ونحن واثقون من كسب الاحتجاج بإذن الله”.

يذكر أن المباراة التي جمعت بين الفريقين (الجمعة) انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.