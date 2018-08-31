(العالمي) حلق فوق .. مستوى أحد ذوق

جدة – محمد صالح

خطف الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر فوزاً صعباً أمام نظيره أحد أمس (الخميس) بنتيجة هدفين مقابل هدف، تقدم العالمي أولاً عن طريق الدولي يحيى الشهري، قبل أن يحرز أحد التعادل عن طريق محترف النصر بيتروس بالخطأ في مرماه،

وفي الوقت بدل الضائع سجل الدولي المغربي محترف العالمي نور الدين أمرابط هدف الفوز، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

بدأت المواجهة بسيطرة قوية من قبل لاعبي (العالمي) لكن دون الخطورة التي تشكل قلقاً على مرمى فريق أحد، خاصة حارس المرمى زهير العروبي، إلى أن نجح الدولي يحيى الشهري في افتتاح التسجيل لفريقه النصر عند الدقيقة 12 من هجمة بدأها الدولي النيجيري أحمد موسى، الذي مرر الكرة للبرازيلي جوليانو، ليمررها بدوره للسهلاوي، الذي عرضها بشكل مميز على رأس الشهري، ووضعها الأخير على يمين زهير لعروبي.

ولم تدم فرحة النصراويين سوى دقيقتين فقط، حيث نجح (الجبل) في العودة إلى المباراة من جديد عندما سجل التعادل عن طريق محترف النصر البرازيلي بيتروس بالخطأ في مرماه، بعد رأسية مهاجم أحد لوكاس، ووسط اعتراضات من لاعبي العالمي، لجأ الحكم التشيكي بافيل لتقنية الفيديو (VAR)، التي أكدت صحة الهدف.

عقب هدف التعادل عاد النصر للضغط على أحد من جديد لإحراز هدف التقدم الثاني، وسط سيل من الهجمات خاصة من الجهة اليمنى للنصر، التي تواجد فيها سلطان الغنام وأمامه يحيى الشهري، وفي الدقيقة 32 أضاع محمد السهلاوي فرصة خطيرة، عندما أرسل الغنام عرضية متوسطة الارتفاع داخل منطقة الجزاء، قابلها المهاجم الدولي بتسديدة علت العارضة من مدى قريب.

وتدخلت تقنية الفيديو مرة أخرى وهذه المرة لإلغاء هدف للنصر في الدقيقة 36، بعد أن مرر أحمد موسى الكرة لجوليانو، الذي سددها في قدم العروبي، قبل أن يكملها السهلاوي في الشباك، إلا أن الفيديو رفض الهدف بداعي وجود تسلل على جوليانو.

وشهدت الثواني الأخيرة من المواجهة القوية بين الفريقين ضياع أخطر فرص المباراة عندما أخرج حمد المنصور لاعب النصر، كرة أحدية من على خط المرمى، لترتد الهجمة بكرة ثلاثية بين السهلاوي وجوليانو وأمرابط الذي استغل تمريرة البرازيلي وقام بوضعها داخل الشباك الأحدية، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.