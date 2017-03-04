العالمي يتعاقد مع (نيو بالانس) للملابس الرياضية

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لندن- وكالات

عبر الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عن سعادته بالتوقيع مع شركة “نيو بالانس” لتوريد أطقم ومعدات الفريق، فيما أوضح المدير التنفيذي للشركة، المتعاقدة مع أندية أوروبية كبيرة مثل ليفربول، أن هناك عوامل جذبته لإتمام الشراكة مع النادي الأصفر.

وقال الأمير فيصل، في المؤتمر الصحفي على هامش التوقيع، أمس: نعتز في نادي النصر بهذه الشراكة، التي تأتي في إطار العمل الاستثماري الذي يقوم به النادي لتعزيز موارده المالية من خلال شركاء مميزين بحجم نيو بالانس.

وجاءت مراسم التوقيع في ملعب الأنفيلد بليفربول بحضور رئيس نادي النصر، وعبدالرحمن الدهام، عضو مجلس الإدارة.

من جهته، صرح ريتشارد رايت، المدير التنفيذي للشركة: سعداء بتفعيل هذه الشراكة، التي تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة. ما وجدناه من إدارة النصر من تعاون مثمر وحرص كبير، ساهم في سرعة إتمام هذه الاتفاقية.

وأضاف: النصر يعتبر من أكبر الأندية السعودية جماهيرية، وجماهيره ليست في العاصمة فقط، بل إنه يتمتع بجماهيرية كبيرة في كل منطقة، وحديثي هذا جاء بناء على دراسات دقيقة تم القيام بها. وأكد المدير التنفيذي للشركة أنه سيعمل مع النصر سويًا على استراتيجية تعاونية لنمو كل منهما تجاريًا وعالميًا.