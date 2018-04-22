العالمي يخالص ليوناردو

الرياض ـ البلاد

وقع إدارة النصر مخالصة مالية مع البرازيلي ليوناردو رودريجيز بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “وقعت إدارة النادي مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول البرازيلي ليوناردو، متمنين له التوفيق”.

وانتقل ليوناردو صاحب الـ 31 عاما إلى صفوف فريق النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي الجزيرة الإماراتي.

وشارك ليوناردو في 24 مباراة في بطولة دوري المحترفين خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها 10 أهداف، وصنع هدفين، وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة.