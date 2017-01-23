العالمي يستعد للقادسية

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الرياض- البلاد

منح الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للنصر الفريق راحة عن تدريباته الأمس.

ومن المقرر أن يعاود الفريق تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة القادسية مساء الخميس في الدمام، لحساب الجولة الـ 16 من دوري جميل للمحترفين. وكان النصر فاز السبت على الفيحاء برباعية نظيفة في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويأمل المدرب النصراوي استمرار تحقيق النتائج الإيجابية ، التي يحققها الفريق منذ فترة، في ظل حالة الاستقرار التي يعيشها الكيان النصراوي حاليا.