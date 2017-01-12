العالمي يسعى لحل قضية هيرناني وديا

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الرياض- البلاد

أصدر لاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا يقضي بإلزام نادي النصر دفع مبلغ 3 ملايين و100 ألف يورو لمحترف الفريق السابق البرازيلي هيرناني، الذي باتت قضيته تشكل صداعا مزمنا للإدارة النصراوية، والتي فتحت خط مفاوضات مع اللاعب من أجل حل القضية ودياً، بعيدا عن أروقة ومحاكم الاتحاد الدولي بعد خسارته للقضية.

وعرضت الإدارة النصراوية مبلغ مليونين و250 ألف يورو، أي ما يعادل 9 ملايين ريال، على وكيل اللاعب البرازيلي هيرناني؛ من أجل إغلاق ملف مستحقاته التي يطالب بها منذ فترة، والتي جعلت العالمي يعيش أزمة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) .

لكن المصادر تشير إلى نية اللاعب ووكيله رفض المبلغ المقدم من النصراويين والمطالبة بكامل المبلغ وهو ماقد يجعل الادارة النصراوية في وضع محرج بسبب المبلغ الكبير الذي لايتوفر حاليا في خزينة النادي الخاوية على عروشها.