العالمي ينتظر حصته وثأره من الاتفاق
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تقديم – أحمد إلياس
يستضيف فريق النصر منافسه فريق الاتفاق على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، في مباراة تنطلق الساعة (7.50) مساء اليوم، وذلك في منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين ويدخل فريق النصر المباراة وهو في المركز الرابع برصيد (29) نقطة جمعها في أربعة عشر مباراة، فاز في تسع مواجهات وخسر في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين. ويعتمد الكرواتي زوران مدرب النصر على اللاعبين عمر هوساوي وخالد الغامدي وإبراهيم غالب واللاعبين الشباب القادمين بقوة سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري ويحيى الشهري وأحمد الفريدي، وفي المهاجم محمد السهلاوي، ويغيب عن الفريق اللاعبان شايع شراحيلي ومارين توماسوف. وفي الطرف الآخر يخوض الفريق الاتفاقي المباراة وهو في المركز السادس برصيد (21) نقطة جمعها في أربعة عشر مباراة، فاز في ست مواجهات وتعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات، ويعتمد المدرب خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للاتفاق على اللاعبين أمينو بوبا وحسن كادش وكوفي وعلي الزقعان وصالح العمري وفي الهجوم على يوسف السالم.
التصنيف: الرياضة
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