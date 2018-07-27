العالم يستعد لـ» أطول خسوف» في القرن الـ21

جدة ـ رويترز

ستشهد الأرض اليوم الجمعة اطول خسوف للقمر في القرن الواحد والعشرين، واطلق عليه “قمر دموي”، وسيتمكن معظم سكان العالم من متابعته فيما يتحرك نحو ظل الأرض.

وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا “إن الخسوف الكلي سيستغرق ساعة و42 دقيقة و57 ثانية لكن سيسبقه وسيليه خسوف جزئي، مما يعني أن القمر سيمضي في المجمل 3 ساعات و54 دقيقة في الجزء المعتم من ظل الأرض”

سيتمكن من مشاهدة الخسوف سكان اوروبا وافريقيا والشرق الأوسط من وقت الغروب إلى منتصف الليل اليوم الجمعة ثم بين منتصف الليل وشروق الشمس يوم السبت في معظم أنحاء آسيا وأستراليا وعندما يتحرك القمر إلى الظل المخروطي الشكل للأرض فإنه يتحول من كونه مضاء بنور الشمس إلى كونه مظلما، لكن بعض الضوء سيصل إلى القمر لأنه ينكسر بفعل الغلاف الجوي للأرض.