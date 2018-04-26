العامودي: برنامج التخصيص نقلة نوعية للارتقاء بقطاع النقل

الرياض – واس

أوضح معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أنّ برنامج التخصيص الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يمثل نقلة نوعية ومهمة نحو الارتقاء بجودة قطاع النقل في المملكة، لرفع مستوى وجودة الخدمات، وتحقيق وفورات في النفقات الرأسمالية والتشغيلية للدولة، من خلال الأسلوب الحديث في إدارة مشاريع البنية التحتية، عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات النقل.

وقال معاليه: ” إن استدامة نموذج التخصيص ستحقق رفع في عدالة التعاملات والعمل بنهج تجاري جاذب للمستثمرين مع القطاع الخاص ، والذي يعد أهم ركائز البرنامج، كما أن تحويل الموانئ الى شركات وتخصيص عدد من خدمات قطاع النقل سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واللوجستية وإعطائها مرونة أكبر، إضافة الى خلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق قيمة مٌضافة للاقتصاد الوطني”.

وأضاف: “إن خطة التخصيص ستحوّل الوزارة إلى التركيز على الدور التنظيمي والإشرافي على منظومة النقل وتهيئة الأنظمة والتشريعات، وتقدّم خارطة طريق متكاملة نحو تحقيق أهداف المملكة”، موضحاً أن برنامج التخصيص المتعلق بتحويل الموانئ إلى شركات وتقليص فترة انتظار الشحنات سيكون له أثر كبير في رفع القيمة السوقية لهذه الموانئ بحلول عام 2030.

وأكّد وزير النقل أنّ الوزارة وجميع قطاعات منظومة النقل على استعداد للقيام بالدور المناط بها وفق الخطة، من خلال استراتيجية لتحسين منظومة النقل في المملكة بالارتكاز على تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منظومة النقل، بما يسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة.