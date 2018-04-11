العامودي يبحث مع الشركات الفرنسية مشاريع النقل بالمملكة

الرياض – واس

اجتمع معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي في العاصمة الفرنسية باريس ,أمس , برؤساء خمس من أهم الشركات الفرنسية العاملة في مختلف قطاعات النقل، على هامش فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الفرنسي بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الجمهورية الفرنسية .

وانطلق جدول أعمال أمس باجتماع معالي وزير النقل مع الرئيس التنفيذي لشركة تاليس باتريك كاين ، التي تعمل حالياً ضمن مشروع سكة حديد الشمال ، حيث تباحث الجانبان عن فرص تطوير العمل في بناء وتجهيز الخطوط الحديدية الجديدة بطول 450 كم، والاستفادة من التقنيات الذكية في مجال الطيران والأمن والأنظمة لدى شركة الملاحة الجوية.

كما اجتمع معاليه برئيس شركة CMA CMG رودولف ، وبحثا فرص الاستفادة من خبرات الشركة في مجال الشحن ومناولة الحاويات، ومدى قابلية الشركة للمشاركة في المشاريع المستقبلية في المملكة، وتشجيعها للربط الملاحي بين موانئ المملكة وموانئ الدول المجاورة.

بعد ذلك اجتمع معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص للطائرات التجارية غويلومي فوري ، ورئيس إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط ميكائيل هواري، حيث اطلع معاليه على خبرة الشركة في مجال تصنيع الطائرات والفرص المتاحة لإمكانية افتتاح مصنع لقطع الغيار في المملكة، وتدريب الكوادر السعودية.

كما التقى وزير النقل مع الرئيس التنفيذي لـ SNCF غويلومي بيبي، التي تعمل على تقديم مجموعة من الخدمات في المملكة من بينها الخدمات الاستشارية المالية والفنية لمشاريع السكك الحديدة، حيث تناول الاجتماع فرص الاستفادة من خبرات الشركة في مجال النقل بالسكك الحديدية مثل القطارات فائقة السرعة، وأنظمة التشغيل والتحكم والسلامة وصيانة الخطوط الحديدية، ومناقشة وطرح فرص الاستثمار والخصخصة في اطار برنامج PPP/BOT لبناء وتشغيل السكك الحديدية، ومدى قابلية الشركة للمشاركة في المشاريع المستقبلية للقطارات والمترو في المملكة.

وكان آخر اجتماعات معاليه مع الرئيس التنفيذي لشركة JCDecaux جان-تشارلز ديكو، والرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط مارتن صباغ ، التي تعد المشغل الحصري لخدمات الدعاية والإعلان بمطارات المملكة.

واختتم معاليه جدول الأعمال بلقاء إعلامي مع وسائل الإعلام الفرنسية حيث التقى بصحيفة لوفيجارو الفرنسية وتناول التحالف القوي والتاريخ الممتد للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا والدور المهم الذي تلعبه منظومة النقل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وفرص مشاركة الشركات الفرنسية في العديد من المشاريع المستقبلية في مختلف مجالات النقل.