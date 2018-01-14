العبادي يخوض الانتخابات الرئاسية العراقية بـ ”ائتلاف النصر“

شكل رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي ، ائتلافًا عابرًا للطائفية يسمى ” ائتلاف النصر ”، داعياً الكيانات السياسية العراقية الانضمام للائتلاف الجديد الذي من شأنه أن يتوجه الإعمار والإصلاح والمصالحة المجتمعية.

وأعلن ” العبادي ” عن خوضه للانتخابات البرلمانية رسميًا، استكمالًا لمسيرة حربه ضد تنظبم داعش الإرهابي التي بدأها منذ 4 سنوات.

وقال العبادي في بيان له الأحد: “أعلن لأبناء شعبي الكريم بكل أطيافه ومكوناته وتحت راية العراق الواحد تشكيل ائتلاف النصر العابر للطائفية والتفرقة والتمييز، وأدعو المخلصين والكيانات السياسية للانضمام لائتلافنا الوطني الجديد”.

وأشار إلى أن “ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال ومحاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة”

لافتاً إلى أن “الائتلاف سيعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية ويصحح المسارات الخاطئة ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات”.