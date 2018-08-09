العبادي يقيل عددًا من المدراء في وزارة الكهرباء

وقال بيان صادر عن مكتب العبادي إنه “استنادًا الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإجراء الإصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، صدرت اليوم مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من الدوائر، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة الى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى”.

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت، السبت الماضي، انفصال 3 خطوط لنقل الطاقة جراء عمل تخريبي أثر على تجهيز محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين.

وأقال رئيس وزراء العراق، حيدر العبادي، وزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، في يوليو الماضي، بعد 3 أسابيع من اندلاع موجة مظاهرات عارمة بجنوب البلاد احتجاجًا على نقص الكهرباء المزمن والخدمات الأخرى.