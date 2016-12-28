العبادي: 3 أشهر للقضاء على داعش..والقائد الأمريكي: قد نحتاج عامين

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بغداد – وكالات

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن القضاء على تنظيم داعش يحتاج ثلاثة أشهر في الوقت الذي تخوض فيه قوات مدعومة من الولايات المتحدة معارك لطرد عناصره من معقلهم الحضري في الموصل.

كان العبادي قد توقع في السابق استعادة الموصل بنهاية العام الحالي غير أن القادة العسكريين يعزون بطء التقدم الميداني للحاجة لحماية المدنيين الذين بقوا في منازلهم بدلا من النزوح كما كان متوقعا.

من جانبه قال ستيفن تاونسند، قائد القوات الأمريكية في سوريا والعراق وقائد قوات التحالف الدولي، إن تحرير مدينة الرقة السورية والموصل العراقية والتخلص من بقايا تنظيم داعش قد يحتاج إلى عامين.

لكن تاونسند، لم يحدد في مقابلة أجرتها معه صحيفة “ديلي بيست” أي تواريخ دقيقة للنصر النهائي على مسلحي “داعش” في سوريا والعراق، حسبما أفادت وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأكد تاونسند، أن تقدما حصل في صفوف القوات العراقية، يظهر في المواجهات مع المسلحين، قائلا إن العسكريين العراقيين يتعلمون إدارة حرب المدن باستخدام الدبابات.

وكان قائد أمريكي آخر ضمن قوات التحالف الدولي، أعلن أن القوات العراقية ستستأنف هجومها شرق الموصل في الأيام القريبة في إطار المرحلة الثانية من عملية تحرير المدينة المستمرة منذ شهرين.

يذكر أن مئة ألف من الجنود العراقيين وقوات البيشمركة الكردية ومقاتلي الحشد الشعبي يشاركون في معركة الموصل، وهي أكبر عملية برية في العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.