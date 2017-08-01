العتيبي يحقق وصافة البطولة الدولية للسهام بهولندا

متابعة- البلاد

حقق الرامي فارس العتيبي، المركز الثاني في البطولة الدولية المفتوحة للسهام، والتي اختتمت منافساتها، بمشاركة أكثر من 120 راميا، من 21 دولة .

وأقيمت البطولة الودية على هامش المعسكر الخارجي، الذي يقيمه أخضر السهام في مدينة “أرنهايم” الهولندية، حتى السابع من شهر أغسطس الحالي؛ استعداداً لخوض منافسات بطولة كاس العالم “المرحلة الرابعة”، والتي تحتضن منافساتها مدينة “برلين” الألمانية، من 8-18 أغسطس الحالي. وأكد الرامي فارس العتيبي، أن ما تحقق في معسكر هولندا، وفي البطولة الدولية، هو مفتاح لتقديم المزيد في “برلين”، ورفع علم المملكة عالياً، متمنياً أن يكون وزملاؤه عند حسن ظن اللجنة الأولمبية السعودية، و اتحاد السهام، وأن يحققوا جزءا من طموحاتهم وطموح الرياضة السعودية.

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