العثور على المسن المفقود في جبال سديرة

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عثرت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة على المسن المفقود في جبال قرية سديرة فيما جرى إنزاله بمعاونة المواطنين ونقله للمستشفى للاطمئنان عليه.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة العقيد خالد الجهني أن غرفة التحكم تلقت فجر الجمعة بلاغا عن شخص مفقود سعودي الجنسية يبلغ من العمر ٦٧ عاما في جبال قرية سديرة

وأضاف “تم توجيه فرق من اليتمة وملح والمسيجيد تساندها فرق من مركز الأبواء التابعة لمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة وبمشاركة طيران الأمن حيث عثر عليه من قبل فرق الدفاع المدني الأرضية وتم إنزاله بمعاونة بعض المواطنين بصحة جيدة ونقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه”.