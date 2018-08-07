العثور على المواطن المفقود في تركيا سالم الحربي

أعلنت قنصلية المملكة في تركيا اليوم الثلاثاء عن العثور على المواطن سالم الحربي بأحد مستشفيات اسطنبول والتعرف عليه من قبل موظف القنصلية وذيه المتواجدين في تركيا ويتمتع بصحة جيدة

وقالت قنصلية المملكة باسطنبول في بيان لها “إشارة إلى ما تناقلته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء المواطن سالم بن نافع بن سالم الحربي في اسطنبول أثناء مغادرته برفقة عائلته إلى المملكة تود القنصلية العامة أن تبين أنه بعد بذل الجهود منذ يوم اختفاء المواطن وبالتنسيق مع السفارة في أنقرة والأجهزة الأمنية المختصة في تركيا وبالتواصل والاستفسار من المستشفيات في اسطنبول للتأكد من الأشخاص مجهولي الهوية، وعليه تم بحمد الله وتوفيقه العثور على المواطن سالم الحربي صباح اليوم الثلاثاء 7-8-2018 في أحد مستشفيات اسطنبول والتعرف عليه من قبل موظف القنصلية وذوي المتواجدين في تركيا ويتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، وسيغادر المواطن سالم الحربي إلى المملكة برفقة ذويه حال الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتثمن القنصلية العامة جهود الجهات الأمنية المختصة بتركيا وتجاوبها في هذا الشأن”.