اكتشاف بقايا إنسان عمره 85 ألف سنة

أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس حسين بن مانع العتيبي، أن اكتشاف بقايا إنسان قبل حوالي 85 ألف سنة بشرق مدينة تيماء عبر فريق متخصص في المسوحات الجيولوجية، يجسد إرث المملكة العلمي والتاريخي والحضاري، ويدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إثراء المجتمع بالمعرفة في هذا المجال.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة: إن الاكتشاف سيجلب اهتمام الكثير من علماء الجيولوجيا والأحافير والآثار للقيام بدراسات علمية مختلفة معمقة في المجال الجيولوجي، خاصة وأنه يعتبر أول عينة مباشرة لبقايا الإنسان القديم في شمال غرب المملكة.

وبيَّن أن هذه الأحفورة المكتشفة عبارة عن عظمة عقلة من الإصبع الأوسط يتجاوز طولها الـ 32 مليمتراً وقطرها لا يتجاوز الـ 9 مليمترات، وقد حفظت بشكل جيد في رسوبيات بحيرات قديمة من عصر “الهولوسين” وسط الكثبان الرملية في صحراء النفوذ، وتعرف المنطقة التي تم العثور على الأحفورة فيها “بحيرة الوسطى القديمة” التي تبعد 140 كيلومتراً شرق محافظة تيماء في منطقة تبوك، شمال غرب المملكة.

وأشار إلى أن الأحفورة تمثل أول دليل ملموس لتواجد الإنسان القديم واستيطانه في المملكة قبل حوالي 85،000 سنة وتعتبر أقدم أحفورة خارج نطاق أفريقيا وفلسطين مشيداً بمشاركة هيئة المساحة الجيولوجية في هذا الإنجاز ممثلة بقسمي الأحافير والصخور الرسوبية في مشروع الاستكشاف العام للأحافير الفقارية بالمملكة وبالتعاون مع مشروع الجزيرة العربية الخضراء والذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبمشاركة بعض الشركاء الأوربيين والعالميين في معهد ماكس بلانك لعلم تاريخ البشر الموجود في “جينا” بألمانيا.