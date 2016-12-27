العثور على جثة صحفي بمنزله في جدة

جدة ــ البلاد

عثرت شرطة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب متوفى داخل شقته.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي : إن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة ورده بلاغ عن وجود شخص متوف داخل منزله، وتوجه البحث الجنائي والطبيب الشرعي للموقع، برفقة الجهات المختصة.

وأوضح أنه ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر، وتبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن الوفاة طبيعية.

وتم حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.