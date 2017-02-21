العثور على جثة مفقود السيول بأبها

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أبهـا -البلاد

عثر رجال الدفاع المدني بأبها على جثة المقيم المفقود الذي جرفته السيول أثناء هطول الأمطار خلال الفترة الماضية على مدينة أبها.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أنه امتداداً لعمليات البحث عن المفقود الذي جرفته مياه السيول خلال عبوره بسيارة لمجرى منخفض لتصريف المياه بحي المنسك بأبها يوم الثلاثاء الموافق 1438/5/17, تم بفضل الله ومن خلال أحد أقارب المفقود المشاركين مع فرق الدفاع المدني القائمة بأعمال البحث العثور على جثة المفقود مساء اليوم على بعد ما يقارب 9 كيلو من نقطة انجرافه,

وتم التعرف عليه من قبل أقاربه. وأشار العقيد العاصمي إلى أنه شارك في أعمال البحث الذي استمر لمدة 6 أيام أقارب الغريق, وفريق غوث التطوعي بعسير, وفريق ساعد التطوعي, من خلال مسح وتمشيط كافة المستنقعات المائية والبرك والآبار الواقعة على امتداد منطقه البحث.