العثور على مقبرة جماعية في المكسيك

بدأت السلطات المكسيكية أمس الإثنين البحث عن جثث في مقبرة جماعية في ولاية فيراكروز المضطربة، حيث تم العثور على مئات الجثث في مواقع مماثلة في السنوات الماضية.

وقالت مجموعة “سوليسيتو” التي تضم أمهات يبحثن عن أولادهن المفقودين، إنها تلقت معلومات من مجهول تفيد بوجود المقبرة.

وقالت روزاليا كاسترو توس المتحدثة باسم المجموعة “المعلومات لدينا تفيد باحتمال وجود 400 إلى 500 جثة”، ويبعد الموقع قرابة خمسة كيلومترات عن مقبرة جماعية أخرى عثر فيها على 296 جثة حتى الآن.

وفيراكروز التي تضم أحد أكبر المرافئ في المكسيك، تشهد مواجهات دامية بين كارتيلات مخدرات.

ومنذ 2006، عندما نشرت الحكومة الجيش لمحاربة تهريب المخدرات، قتل أكثر من 200 ألف شخص، فيما لا يزال 30 الفا آخرين في عداد المفقودين.