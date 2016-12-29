العثور على (ملعقة ضخمة ) على سطح المريخ

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واشنطن ــ وكالات

كشفت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عن العثور على ملعقة ضخمة على سطح كوكب المريخ، وهو الأمر الذي زاد من اقتناع المتحمسين بفكرة وجود حياة لكائنات غريبة بالفضاء، بل إنهم أعربوا عن عثورهم على ضالتهم المنشودة مع إعلان الوكالة المثير للدهشة؛ وفقاً لموقع “ميل أون لاين”.

وتم العثور على تلك الملعقة العملاقة، من خلال صور التقطت بواسطة إحدى عربات “ناسا” الجوالة، التي تعرف باسم “ناسا روفر”، في إطار مهام البحث المستمرة عن آثار للحياة في المريخ المعروف باسم الكوكب الأحمر.

وتعد هذه هي ثاني “ملعقة” يتم العثور عليها على سطح المريخ في السنوات الأخيرة، ما جعل المعتقدين بوجود حياة لكائنات غريبة تعيش في الفضاء، يؤكدون ادعاءات بأنها يمكن أن تكون دليلاً على وجود حياة متطورة على هذا الكوكب.

كما كان قد سبق أيضاً العثور على أغراض أخرى مثل “خواتم” و”قفازات”، في إطار اللقطات التي تبثها عربات ناسا الجوالة “ناسا روفر”، وهي عربات آلية يتم التحكم فيها عن بعد، وتستخدم في الأبحاث والتنقيب فوق سطح المريخ.

وقد لوحظ مقطع الفيديو للمرة الأولى بشكل واضح عندما تم تحميله على موقع “يوتيوب”، عن طريق حساب باسم “يو فو هنتر” صائد الأطباق الطائرة، مصحوباً بوصف يقول: “هناك ملعقة عملاقة على سطح المريخ! هذا أمر مدهش! ربما هو من آثار إحدى الحضارات المفقودة”.