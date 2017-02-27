العثيمين: جولة خادم الحرمين الآسيوية تجسيد مهم للعمل الإسلامي المشترك

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أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن الجولة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز التي تشمل دولا كبرى، مثل إندونيسيا وماليزيا، تشكل تجسيدا مهما للعمل الإسلامي المشترك.

وأشار الأمين العام إلى أن جولة خادم الحرمين الشريفين تسهم بشكل قوي

في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون السياسي

والاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه العثيمين بالدور المهم الذي تضطلع به حكومة المملكة العربية السعودية

بقيادة خادم الحرمين الشريفين، في تسهيل أعمال منظمة التعاون الإسلامي

إذ تحتضن مقر الأمانة العامة وعددا من المؤسسات التابعة للمنظمة، وتقدم لها كل سبل الدعم.