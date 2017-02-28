العثيمين : جولة خادم الحرمين تجسيد مهم للعمل الإسلامي المشترك

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جدة – واس

أوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , أن الجولة التاريخية التي يقوم بها حالياً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – , وتشمل دولاً آسيوية ، تُشكل تجسيداً مُهماً للعمل الإسلامي المشترك.

وقال في تصريح له : إن جولة خادم الحرمين الشريفين تُسهم بشكلٍ قوي في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة ، منوها بالدور المهم الذي تضطلع به حكومة المملكة العربية السعودية , بقيادة خادم الحرمين الشريفين , التي تحتضن مقر الأمانة العامة , وعدداً من المؤسسات التابعة لها ، في تسهيل أعمال منظمة التعاون الإسلامي, وتقديم كل سبل الدعم لها.