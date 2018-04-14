العثيمين: ولي العهد نقل طموحات الشباب العربي والإسلامي إلى العالم

جدة – واس

أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لكل من بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإسبانيا، قدمت صورة حقيقة للإسلام والمسلمين، وأزاحت عن كاهلهم الكثير من الأعباء التي تراكمت بسبب الصور النمطية السلبية المتوارثة عن القضايا العربية والإسلامية.

ورفع معاليه، بمناسبة انتهاء زيارات سمو ولي العهد لتلك الدول، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على ما حققته الجولة من نجاحات على المستويات السياسية، والاقتصادية، والفكرية، والثقافية، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد حمل معه ملفات عربية وإسلامية ونقل طموحات الشباب العربي والإسلامي وتطلعاتهم لغد أفضل كله أمل وتفاؤل وبناء.

وأشاد بما تم طرحه في زيارات سموه من قضايا ذات صلة بالإرهاب والتطرف والحوار والتعايش، مثمناً تأكيد سمو ولي العهد في جميع مقابلاته الإعلامية، على براءة الإسلام من التطرف والمسلمين من الإرهاب وتفنيده دعاوى الأطراف والجماعات التي انتهجت التطرف منهجا والإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية على حساب سماحة الإسلام ووسطيته.

ونوه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ن على ما ذكره سمو الأمير محمد بن سلمان في فرنسا، من أن المملكة العربية السعودية ذات ثقل كبير في المنطقة، وأنها عضو في ثلاثة تكتلات هي مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقال العثيمين: إن المملكة بادرت إلى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي من أجل القضية الفلسطينية والقضايا الإسلامية، وأن المنظمة هي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 57 دولة إسلامية، وتستضيف المملكة مقرها وترعاها وتضمن استقلال نشاطاتها، ولم تتدخل يوماً في عمل أمانتها العامة، إلا بكل ما يدعمها وييسر أداء واجبها تجاه الدول الأعضاء، وقضايا الأمة الاسلامية.