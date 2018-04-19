العثيمين يرحب باستضافة المملكة الدورة الـ5 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة

رحب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بالعرض الذي تقدمت به حكومة المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة عام 2020.

ورفع الأمين العام بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والامتنان لحكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على العرض الذي تقدمت به لاستضافة الدورة المقبلة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة.

وعبر الأمين العام عن ثقته في إمكانات وقدرات حكومة المملكة العربية السعودية لضمان نجاح الدورة المقبلة للمؤتمر

مشيرا إلى أن المملكة تعتبر مؤسساً رئيسياً لهذا المؤتمر ، حيث استضافت الدورتين الأولى والثانية

وحققتا نجاحا كبيرا شهدت له جميع الوفود المشاركة من الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها المعنية.

وأصدرت الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة في الدول الأعضاء المنعقدة حاليا

في العاصمة الأذربيجانية، باكو، قرارا بالموافق على استضافة المملكة الدورة المقبلة.