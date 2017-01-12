العثيمين يوفد مبعوثه الخاص إلى غامبيا

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جدة – عبدالهادي المالكي

أوفد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، في إطار بذل مساعيه الحميدة الرامية إلى تفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية، وفداً من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الأمين العام المساعد، السفير سمير بكر دياب، لتسليم رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامع.

وحث الأمين العام الذي تساوره انشغالات؛ بسبب النزاع الانتخابي والمأزق السياسي اللذين أعقبا الانتخابات الرئاسية التي جرت في غامبيا الشهر الماضي، الرئيس جامع على تجنّب القيام بأي عمل من شأنه أن يعرِّض السلم والاستقرار للخطر في هذا البلد العضو في المنظمة، والذي سوف يرأس القمة الإسلامية القادمة.

كما ناشد الأمين العام الرئيس جامع أن يكفل انتقالاً سلمياً ومنظماً للسلطة في الوقت المناسب للرئيس المنتخب آداما باررو، يوم 19 يناير 2017، وذلك حسب الأصول الانتخابية المعمول بها في هذا البلد.

يُذكر أن وفد المنظمة ضم كلا من السفير سمير بكر، والسفير يحيى لاوال، حيث سلم رسالة الأمين العام لنائب الرئيس الغامبي يوم 9 يناير 2017 في بانجول، بحضور وزراء الخارجية والسياحة والصحة.

من جهة أخرى التقى فخامة الرئيس مامادو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر الذي يزور المملكة العربية السعودية حاليًا، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بقصر الضيافة بمكة المكرمة،

وخلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين النيجر والمنظمة، وآخر التطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، كما استعرضا مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضية فلسطين والقدس، ومكافحة التطرف العنيف، والإرهاب من قبل الجماعات التي تعمل على تشويه سمعة الإسلام وصورته، وزعزعة استقرار بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وأطلع العثيمين فخامة رئيس النيجر على الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها المنظمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

من جانبه، أعرب الرئيس إيسوفو عن ارتياحه للجهود المختلفة التي تقوم بها المنظمة، وأكد استمرار دعم جمهورية النيجر في مختلف أنشطة المنظمة.