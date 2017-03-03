العدالة يتجاوز الوطني بهدفين

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الدمام-حمودالزهراني

حقق فريق العدالة الكروي فوزاً مهماً في افتتاح مواجهات الجولة 22 لدوري أندية الدرجة الأولى السعودي للمحترفين على حساب فريق الوطني بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جرت عصر امس على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء حيث نجح المهاجم أحمد عبده في افتتاح التسجيل في الدقيقة 57 بعد أن راوغ مدافعين ولعب الكرة أرضية زاحفة في المرمى كهدف أول للعدالة،

ولم تدم الفرحة طويلاً حيث نجح مهاجم الوطني موسى عيسى من إدراك التعادل بعد ثلاث دقائق من كرة رأسية وصلته بالمقاس، وفي الدقيقة 71 نجح جهاد الزويد من إعادة التقدم للفريق العدلاوي بعد كرة وصلته وتلاعب بالمدافعين وسددها أرضية في المرمى كهدف ثان للفريق حافظ عليه الفريق حتى النهاية، علماً أن العارضة تصدت لكرة للزويد من كرة ثابتة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد العدالة إلى 28 نقطة متساوياً مع القيصومة والعروبة وضمك وذلك في المركز السابع، فيما الوطني بقي في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.