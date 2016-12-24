العدالة يتربع على الوصافة بنقاط النهضة

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متابعة ـ حمود الزهراني

أقيمت أمس أربع مباريات ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم، حيث كسب العدالة نظيره النهضة بهدفين دون مقابل ، وخسر القيصومة من العروبة بهدف وحيد ، وتغلب الفيحاء على وج بثلاثية نظيفة، وتعادل ضمك والحزم بهدف لكل منهما.

وبهذه النتائج رفع العروبة رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الثاني، والنهضة ثالثاً بـ 26 نقطة ، والفيحاء بالمركز الرابع بـ 23 نقطة ، والحزم سابعاً، وضمك في المركز الثامن، و العدالة بالمركز العاشر ، والقيصومة الحادي عشر، ووج الثاني عشر.