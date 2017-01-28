العدالة يدعم صفوفه بالمحيفيظ والخميس

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الدمام- حمود الزهراني

أنهت إدارة نادي العدالة التوقيع مع لاعب النهضة أحمد المحيفيظ “وسط” لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري كلاعب هاو، وكان المحيفيظ قد مثل نادي النهضة في الفترة السابقة، كلاعب محترف، وحصل على ورقة إخلاء طرف بعد إسقاط اسمه من الكشوفات يحق له اللعب لأي ناد، وحضر توقيع الصفقة من جانب النادي مدير الاحتراف عادل الحليمي.

وكان اللاعب قد انتظم في تدريبات الفريق وقدم مستويات نالت رضا واستحسان الجهازين الفني والإداري، وعلى إثر ذلك تم إنهاء أمور ضمه للكتيبة العدلاوية.

وعلى الصعيد نفسه، وقعت إدارة النادي مع اللاعب محمد الخميس “وسط”، والقادم من نادي الجيل، حيث مثّل فريق الجيل في الدور الأول من دوري أندية الدرجة الأولى،وأبدى اللاعبان سعادتهما للانضمام لفريق نادي العدالة، وتمنيا التوفيق وأن يقدما المستوى المأمول وتحقيق الطموحات المشتركة مع نادي العدالة.