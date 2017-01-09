العدالة يستعد لمواجهة الباطن في كأس الملك

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الدمام – حمود الزهراني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة تدريباته غدًا؛ حيث سيبدأ الفريق تحضيراته لمواجهة فريق الباطن يوم الأربعاء من الأسبوع القادم في دور 32 لمسابقة كأس الملك،

فيما طلب مدرب الفريق المصري أحمد ساري توفير مباراة ودية تحضيرية لمواجهة الباطن. على صعيد آخر، بدأت إدارة نادي العدالة تحركاتها لجلب لاعب أجنبي بديلاً للمهاجم المالي سيدو باولو الذي ألغت إدارة النادي عقده مؤخراً بالتراضي،

حيث تدرس إدارة النادي مع المدرب عدداً من الخيارات، فيما بدأت أيضا رحلة البحث عن لاعب محلي يلعب في مركز (المحور)، ليكون بديلاً للاعب محمد البلادي المعار من نادي الاتحاد، والذي سيجري عملية الرباط الصليبي الأربعاء القادم.