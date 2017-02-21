العدل تدشن برنامج (الإسناد) لإنجاز القضايا

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الرياض – البلاد

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بإطلاق “برنامج الإسناد بالتخطيط والمتابعة”، الهادف إلى تعزيز سلامة مراحل سير القضايا، وضمان إنجازها في الوقت المناسب فضلاً عن تعزيز جودة أحكامها.

وأكد رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر المحيميد، أن من أهداف “برنامج الإسناد بالتخطيط والمتابعة” تحقيق ضبط مراحل النظر القضائي، وضمان نظر القضية في مسارها الصحيح شرعاً ونظاماً،

مشيراً إلى أن تنفيذ البرنامج من شأنه أيضاً تيسير نظر القضية بالدعم القضائي العلمي والإجرائي وبالموارد البشرية، إضافة إلى تجويد أعمال الجهات الإدارية المساندة وتحقيق مفهوم الوقاية من الخطأ القضائي، من خلال التوجيه والمتابعة الإشرافية.

وتشمل مجالات الإسناد بالتخطيط والمتابعة: رسم خارطة طريق إجرائية لإنجاز القضية وفق الأصول النظامية، وتقديم المشورة الاسترشادية والقضائية والعلمية، فضلاً عن متابعة سير القضية وضبط خطوات الإنجاز.