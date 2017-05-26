العدل تدشّن الربط الإلكتروني لنشر أوامر التنفيذ

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الرياض- البلاد

دشن معالي وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة في ديون الوزارة, مشروع الربط الإلكتروني مع الصحف المحلية لنشر إعلانات التنفيذ عبر بوابة الوزارة.

وأكد معالي وكيل وزارة العدل خلال تدشين الخدمة, أن الربط مع الصحف إلكترونياً يهدف إلى تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ القضائية، وتوفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ، وتسهيل الوصول إلى الصحف الكترونياً، إضافة إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.

وأوضح الدكتور العميرة, أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

من جهته، أكد وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري, أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشروعات الربط الإلكتروني النوعي لوزارة العدل، ومن شأنها تطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها الرائد “محكمة بلا ورق”،

إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية .ولفت إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد – طالب التنفيذ – نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه وفق إجراءات إلكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل، مما يرهق طالب التنفيذ في الجهد والوقت.