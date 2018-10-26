محليات

” العدل” تدعو المتقدمين إلى وظائفها للاستعلام عن النتائج عبر بوابتها الإلكترونية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / صفر / 1440 هـ      26 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
دعت وزارة العدل المتقدمين إلى مسابقة الوظائف الإدارية وأعوان القضاة بالمرتبة الخامسة، وأجري الامتحان التحريري لهم، الدخول إلى بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa والاستعلام عن النتيجة.

وأكدت الوزارة على المتقدمين ضرورة طباعة بطاقة المقابلة الشخصية، المتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة ورقم اللجنة، ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المدونة في البطاقة، قبل موعد المقابلة المحدد، بيوم على الأقل، لاستكمال الملف.

ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء المقابلات الشخصية للذين اجتازوا الامتحان التحريري، بدءًا من الأحد الموافق 26 صفر 1440 هـ، حسب المواعيد المدونة لكل متقدم في بطاقة المقابلة الشخصية.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي سيتم افتتاحها قريبًا.

ibrahim

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