«العدل» تدعو 191 موظفة لاستلام قرارات التعيين

أنهت وزارة العدل , إصدار قرارات تعيين 191 موظفة، ممن تقدمن للمسابقة الوظيفية النسائية لوظائف (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أول) بالمرتبة الثامنة.

وأعدت الوزارة لجميع الموظفات برنامجًا تعريفيًا وتدريبيًا، يبدأ يوم الأحد 26 صفر 1440 هـ .

وأهابت بالموظفات، سرعة المراجعة لاستلام قرار التعيين وإكمال ما يلزم حيال المباشرة والبرنامج التدريبي، حسب المقرات التالية: (المعينات بمحافظة جدة يراجعن المحكمة العامة بجدة، والمعينات بمكة المكرمة يراجعن فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، والمعينات بالمدينة المنورة، يراجعن فرع الوزارة بالمدينة المنورة، وبالنسبة للمعينات في منطقة الرياض فتكون المراجعة للإدارة العامة للموارد البشرية في ديوان الوزارة بالدور السادس).

وتأتي هذه التعيينات دعمًا للمرافق العدلية بما تحتاجه من كوادر نسائية مؤهلة وفقاً لتوجيهات معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وذلك لتقديم الخدمات المتميزة للمستفيدات من المرافق القضائية والتوثيقية.