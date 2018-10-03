“العدل” تدعو 196 مرشحة لوظائفها لاستكمال المسوغات

أعلنت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني، أسماء المرشحات للتعيين على الوظائف النسائية (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) بالمرتبة الثامنة، للحاصلات على درجة الماجستير، التي كانت قد أتاحت التقديم عليها في وقت سابق.

وأكدت الوزارة الانتهاء من إجراءات الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية، ومن ثم الإعلان عن أسماء المرشحات وعددهن 196 مرشحة.

ودعت الوزارة المتقدمات إلى الدخول على موقعها على شبكة الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع، مؤكدة على أنه من لم تراجع خلال تلك المدة يعتبر ذلك عدولاً منها عن التعيين.