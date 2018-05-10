محليات

العدل ترشح عددًا من المؤهلين لشغل وظائف “كاتب ضبط ومحاسب مساعد ومأمور تنفيذ”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / شعبان / 1439 هـ      10 مايو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت وزارة العدل , ترشيح عددا من المؤهلين على موقعها على شبكة الإنترنت للعمل بالمحاكم المتخصصة، ممن تقدموا على وظائفها (كاتب ضبط، محاسب مساعد، ومأمور تنفيذ) بالمرتبة السادسة.

وعملت الوزارة على انتقاء كوادرها ممن تم ترشيحهم عقب اجتيازهم الاختبار التحريري

والمقابلة الشخصية التي عقدت بعدد من مناطق المملكة المختلفة.

ودعت وزارة العدل المرشحين الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت، والاستعلام عن النتيجة

وطباعة بطاقة الترشيح لمراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم عليها، مهيبة بهم استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مؤكدة أن من لم يراجع خلال الفترة المذكورة يعد عدولاً منه عن التعيين.

من جهتها أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، أن ترشيح الكفاءات من المختصين

والمؤهلين يأتي ضمن إطار خطة الوزارة لدعم المحاكم المتخصصة.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *