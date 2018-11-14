محليات

“العدل” تعلن أسماء 22 مرشحة لوظائف نسائية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time4 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      14 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت وزارة العدل أسماء 22 مرشحة ممن تقدمن للمسابقة الوظيفية النسائية لوظائف (باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى) على المرتبة الثامنة.

ودعت الوزارة المتقدمات اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وأكدت الوزارة على المتقدمات مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم , ومن لم تتقدم خلال هذه المدة فيعتبر ذلك عدولاً منها عن التعيين.

ibrahim

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