محليات

«العدل» تعلن نتيجة الترشيح المبدئي للمتقدمات على الوظائف النسائية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time16 / رجب / 1439 هـ       2 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت وزارة العدل عن انتهاء الترشيح المبدئي للمتقدمات على الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة والحاصلات على درجة الماجستير في التخصصات الشرعية والقانونية والاجتماعية والإدارية.

وانتهت الوزارة من دراسة جميع طلبات المتقدمات وتحديد النتيجة ورفعها على موقعها على شبكة الإنترنت (www.moj.gov.sa). داعية المتقدمات إلى الدخول للموقع والاستعلام عن النتيجة.

ونوهت وزارة العدل بأنه سيتم قريباً الإعلان عن تحديد مقرات ومواعيد الاختبار التحريري للمرشحات مبدئياً.

يشار إلى أن وزارة العدل فتحت باب التوظيف للمرأة السعودية تسهيلاً لخدمة المستفيدات في المجالات القضائية والتوثيقية، تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، حيث أدرجت هذه الوظائف في عدد من الدوائر العدلية بالمملكة من المحاكم المتخصصة ومحاكم ودوائر الأحوال الشخصية.

ibrahim

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