العدل تنهي معاناة مساهمي(سوق المنار)

الرياض- البلاد

ارتفع إجمالي ما أنهته وزارة العدل ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض من قضايا مساهمات عقارية متعثرة إلى 53 قضية متعثرة تم إغلاقها وإعادة الحقوق إلى أهلها، بعد أن أصدرت الدائرة حكمها في مساهمة “سوق المنار” في حي المنار بمنطقة الرياض، حيث انتهت جميع تلك القضايا خلال فترة 10 أشهر بعد أن كانت متعثرة لسنوات عدة.

وتقدر المساحة الإجمالية لمساهمة “سوق المنار” في حي المنار بمنطقة الرياض, بـ 12250 مترا مربعا، وأعادت دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض منذ بداية عملها في 3 رجب 1437هـ حتى موعد إغلاق ملف مساهمة سوق المنار، أراضي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 12 مليار ريال، وإعادة حقوق 30 ألف مساهم.

وتعود أسباب تعثر المساهمات العقارية، إلى تنازع الاختصاص بين الجهات الحكومية، وتداخل وإيقافات في صكوك التملك لبعض المساهمات, وبعض المساهمات القديمة تسبب في تعثرها وفاة صاحب المساهمة، وسجن أصحاب بعض المساهمات ؛ بسبب ديون وحقوق للمساهمين.