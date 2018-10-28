العدل توثق 223 ألف طلب .. والوكالات تتصدر

الرياض – البلاد

وثقت كتابات العدل أكثر من 223 ألف طلب، شكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات قرابة 67%من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 31% منها، وذلك خلال شهر محرم لعام 1440هـ، بحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل .

وبحسب التقرير استحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 64% من طلبات التوثيق، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهراً في جميع مناطق المملكة بين 130 ألفًا و258 ألف طلب توثيقي.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أعلن أن اليوم العاشر من شهر ربيع الأول المقبل، سيشهد بمشيئة الله ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.

ووجه معاليه بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات إلكترونياً، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر”.

وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات إلكترونياً فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة ” أبشر” دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء:” إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائي.