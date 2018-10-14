العدل : محاكم المملكة عقدت 170 ألف جلسة في محرم

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن عقد محاكم المملكة أكثر من 170 ألف جلسة خلال شهر محرم المنصرم، بارتفاع قدره 27% عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي سجل نحو 134 ألف جلسة.

وشهدت إجراءات التقاضي مؤخراً، تطوراً لافتاً بعد رقمنة مسار العمليات القضائية والترافع في المحاكم، التي سهلت على المترافعين، وأعانت القضاة وموظفي المحاكم على إتمام المهام وإنجاز القضايا بكل يسر وسهولة وفق منظومة قضائية مؤسساتية.

ووفقاً للمنصة التي تُعنى بتحليل البيانات ورصد الأعمال داخل المرافق العدلية؛ فإن موضوعات القضايا التي عقدت فيها الجلسات متنوعة، شملت: (دعاوى في مبالغ مالية، وفسخ نكاح، نفقة، حضانة، زيارة أولاد، قسمة تركة، دعوى مالية بأجرة عقار، دعاوى مرورية، منازعات تنفيذ، إعسار، تنفيذ شيك، دعاوى البيع والمقاولات، وغيرها من القضايا).

وتَصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ44519 جلسة، تليها الرياض بـ44463 جلسة، ثم المنطقة الشرقية بـ22521 جلسة، ثم عسير بـ11848 جلسة، ثم المدينة المنورة بـ10543 جلسة.

وجاءت محاكم منطقة جازان في المرتبة السادسة بـ9293 جلسة، تليها القصيم بـ8481 جلسة، ثم تبوك بـ5402 جلسة، ثم حائل بـ3427 جلسة، ثم الجوف بـ3035 جلسة، ثم نجران بـ2342 جلسة، ثم الباحة بـ2155 جلسة، ثم الحدود الشمالية بـ1737 جلسة، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.